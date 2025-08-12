Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kadışehri il yolunda gerçekleştirdikleri denetimlerde sürücülerin belge, teknik donanım ve çalışma sürelerini titizlikle kontrol etti.

Belge ve Donanım Kontrolleri Yapıldı

Akdağmadeni ilçesinde trafik jandarması ekipleri, Kadışehri il yolunda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sürücülerin izin verilen çalışma süreleri, arka tampon koruyucu demiri, K Yetki Belgesi, SRC 3-4-5 belgeleri, psikoteknik raporu, kantar fişleri ve sevk irsaliyeleri incelendi.

Ekipler ayrıca araçların hız takograf çıktıları ve gabari yüksekliklerini de kontrol etti. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere gerekli uyarılar yapıldı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür uygulamaların devam edeceği bildirildi.