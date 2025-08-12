Boğazlıyan Belediyesi, vatandaşların sosyal hayatını zenginleştirmek ve ilçeye yeni bir buluşma noktası kazandırmak amacıyla Ali İhsan Kadıoğlu Parkı’nın hemen yanı başında modern bir kahvaltı salonu ve kafeterya inşa etti.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği, lezzetli kahvaltılar yapıp hoş sohbetler edebileceği şık ve konforlu bir mekân oluşturduk. Çok yakında hizmete açmayı planlıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni tesisin, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra turizm açısından da önemli bir değer kazandıracağını belirten Coşar, “Burada özellikle sabah saatlerinde yoğun bir hareketlilik bekliyoruz. Boğazlıyan’ın sosyal hayatına katkı sağlayacak bu yatırımla ilçemiz cazibe merkezi olmaya devam edecek” dedi.

İlçe sakinleri, kentin nefes alanlarından biri olan parkın yanında açılacak bu tesisin, özellikle hafta sonları ailelerin buluşma noktası olacağını belirterek projeden memnuniyetlerini dile getirdi.