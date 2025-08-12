Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ta tarımın yanı sıra sanayi ve turizm alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

“Türkiye Yüzyılı Hedefi Doğrultusunda İlerliyoruz”

Bozok Yaylası’nda Bakan Kacır’ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Vali Özkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda, bakanlarımızın desteği ve çalışma arkadaşlarımızın gayretiyle yol yürümeye devam ediyoruz” dedi.

Yozgat’ın tarım şehri kimliğinin sanayi ve turizmle güçlendirildiğini vurgulayan Özkan, “Ekonomik gücümüzü ve sosyal iletişimimizi daha ileriye taşımak için emin adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın güçlü desteğini her zaman yanımızda hissettik” ifadelerini kullandı.

198 Milyon Liralık Proje Hayata Geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Yozgat’ta Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Kacır, açılışı yapılan ve imzaları atılan toplam 198 milyon liralık projelerin hayırlı olmasını diledi.

“81 İlimizi Eser Ve Hizmetlerle Donattık”

Türkiye’nin son 23 yılını “altın dönem” olarak nitelendiren Kacır, “Attığımız adımların neticesinde 81 ilimizi eser ve hizmetlerle donattık. Her şehrimizin potansiyelini harekete geçirdik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir kalkınma hamlesi gerçekleştirildiğini belirten Kacır, ekonomiden savunma sanayine, teknolojiden ihracata birçok alanda önemli başarılara imza atıldığını belirtti.

Yeni Teşvik Sistemiyle Kapsamlı Destek

Mayıs ayında yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle yatırımlara kapsamlı destek sağlandığını kaydeden Kacır, Yozgat’ta yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısının 8 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacağını, organize sanayi bölgelerinde bu sürenin 12 yıl olacağını aktardı.

Yozgat’ta hayata geçirilecek yatırımlar arasında entegre besi ve et ürünleri işleme, paketlenmiş hazır gıda üretimi, bakliyattan katma değerli gıda üretimi ve tarım makineleri imalatı yer alıyor. Bu yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacağı açıklandı.

Yozgat’a 597 Milyon Liralık Destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla da Yozgat’ta 169 projeye 597 milyon lira destek verdiklerini ifade eden Kacır, Yerköy’de kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera Tarım İhtisas Bölgesi’nin 500 dekarlık alanının jeotermal enerjiyle buluşturulacağını açıkladı.

Tarım ve Turizme Yatırım

Bakan Kacır, Çandır Kozan ve Şefaatli Hüyükkışla Kapalı Sistem Sulama Tesisleri ile tarım arazilerinin modern sulama altyapısına kavuşturulacağını dile getirildi.

Akdağmadeni Kırsal Turizm Projesi kapsamında glamping tesisleri, kamp ve karavan alanları, etkinlik ve spor bölgeleri inşa edileceğini dile getiren Kacır, bu yatırımların yerel ekonomiyi canlandıracağını vurguladı.

Düzenlenen program, Bakan Kacır’ın Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ile birlikte projelerin imzalarını atıp kurdele kesmesiyle sona erdi.