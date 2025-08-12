Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi arasında günlerdir aranan kayıp şahıs, ormanlık alanda ölü halde bulundu.

Alınan bilgilere göre, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan Hayrettin Ersoy’dan, 9 Ağustos tarihinden itibaren kayıptı. Yakınlarının ihbar etmesinden sonra harekete geçen jandarma ekipleri, Ersoy’un en son cep telefonu sinyalinin Yozgat’ın Yerköy ilçesi sınırlarında tespit edilmesi üzerine, iki ilçe jandarma komutanlığı koordineli şekilde arama çalışması başlattı.

Uygulanan yoğun arama çalışmalarına rağmen günlerce bulunamayan Ersoy’un cansız bedeni, ormanlık alanda ekipler tarafından tespit edildi. Olay yerine gelen savcının incelemesinden sonra Ersoy’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.