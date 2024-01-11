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Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve altın fiyatlarındaki artış, küçük yatırımcılar için umut verici bir durum haline geldi. 2024 yılının ilk haftalarında yükseliş trendini sürdüren altın fiyatları, ekonomist Abdurrahman Yıldırım'ın uyarılarıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılarına değerli tavsiyelerde bulunan Yıldırım, parası olanların altın almaması durumunda pişman olabileceklerini belirtiyor.

Güvenli liman olarak bilinen altın, Yıldırım'ın öngörülerine göre, dolar kurundaki düşüş ve altın fiyatlarındaki yükselişle bir kez daha küçük yatırımcıları memnun edecek. Ekonomist Abdurrahman Yıldırım, 2024'ün ortalarında her iki kıtada faiz indirimlerinin başlayabileceğini öne sürerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

"Doların değer kaybetmesi bekleniyor; dolar endeksi, 2024'te ortalama 102-101 düzeyine gerileyebilir. Faiz indirimlerinin etkisiyle doların değer kaybetmesi kaçınılmaz. Bu durumda, euro da benzer şekilde etkilenecek."

Ekonomist, faiz düşüşlerinin beklendiği gelecek yılda doların değer kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak şunları ekliyor:

"Doların faizindeki düşüş, beklentilere göre 5 kez 25 baz puan şeklinde olacak. Faiz düşüşüyle birlikte paranın değeri düşeceği için doların zayıflaması doğal bir sonuç olacak. Aynı durum euro için de geçerli olacak."

Altın, bu senaryoda doların değer kaybetmesi nedeniyle değer kazanacak. Yıldırım, faiz düşüşüyle birlikte Amerikan hazine faizlerinin altının en büyük rakibi olmaktan çıkacağını ifade ediyor:

"Doların değer kaybetmesiyle birlikte altın değer kazanacak. Parasal gevşeme ve enflasyonla mücadele çabalarının artması altına olan talebi destekleyecek, bu da altına yatırım yapmanın uygun bir seçenek olduğunu gösteriyor."