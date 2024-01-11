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Emekli maaşları konuşulmaya devam ederken bankaların promosyon yarışı başladı. Zammın ardından promosyon tutarlarının 20 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor. Peki, emekliler nasıl promosyon alabilir? Taahhüt bitmeden başka bankaya geçilir mi?

TÜİK'in enflasyon verileri sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen yüzde 37,57'lik zam oranıyla birlikte, promosyon tutarlarının 20 bin liraya kadar çıkması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 37,57 olarak belirlendi. Zam oranının ardından bankaların promosyon yarışı başladı. Promosyonlar şimdiden 13 bin liraya dayanırken, bu rakamın 20 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Peki, Emekliler hangi durumlarda promosyon alabilir, taahhüdü bitmeden başka bankaya nasıl geçebilir?

Mali müşavir Serkan Kumdakçı, "Emekli maaşlarının arttığı bir dönemde promosyon tutarlarının da 15 bin ila 20 bin liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Daha yüksek maaş alan emeklilerin, daha yüksek promosyonlar alması muhtemel" şeklinde konuştu.

Emekliler, taahhüt süresi bitmeden başka bir bankaya geçme imkanına sahiptir. Emekli, bankayla çalıştığı süre için promosyonunu alırken, kalan günlerin tutarını bankaya iade eder. Kumdakçı, "Bankadan çıkılan ve promosyon dönemi dışında olan günlerde, çıkılan dönemin tutarını bankaya iade etmek şartıyla banka değişikliği mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

3 yıllık anlaşma kapsamında 7 bin 500 lira promosyon alan bir emeklinin, taahhüt süresinin bitmesine bir yıl kala daha yüksek promosyon veren bir başka bankaya geçme durumunda ne olacağı sorusuna Kumdakçı, "Eğer emekli, sözleşme süresinin yarısını tamamlamışsa, zaten hak ettiği miktarın yarısını almış demektir. Geriye kalan tutarı bankaya iade ettiği takdirde, sözleşmesini başka bir bankaya taşıma hakkına sahiptir" şeklinde açıklamalarda bulundu.