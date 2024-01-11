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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlık sektörüne dair önemli veriler paylaşıldı.

Yozgat’ta 16, Tokat’ta 15, Sivas’ta 20, Kayseri’de 27 ve Çorum’da 16 hastane bulunuyor.

Bu veriler, bölgenin sağlık altyapısı açısından geniş bir kapsam sunuyor. Bu hastanelerle bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırılırken ve çeşitli sağlık ihtiyaçlarına etkin çözümler sunulmaya çalışılıyor.

Hastanelerin dağılımı, bölgedeki sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetilmesi konusunda önemli bir rehberlik sağlayabilir. Bu veriler, bölgedeki sağlık sektörünün güçlendirilmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi adına stratejik planlamaların yapılabileceği bir temel oluşturuyor.