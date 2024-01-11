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Bozok Evi, Cumhuriyet Mektebi’nden mezun olan öğrencilerin belgelerinin sergilendiği temsili Cumhuriyet Sınıfı, geleneksel usulle donatılmış mekanları ve kafe konseptiyle üniversite akademik ve idari personeli, öğrencileri ve Yozgatlılara hizmet verecek.

Bozok Evi, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Yozgat Vali Vekili Türker Çağatay Halim, Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İbrahim Ethem Sedef, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer’in katılımıyla açıldı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Evi’nin Yozgat halkına ve Bozok Üniversitesi’ne hayırlı olması temennisinde bulundu.