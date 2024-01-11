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Parti Meclisi toplantısının sonuçlandığını belirten Yücel, 6'sı büyükşehir belediyesi, 15'i il belediyesi olmak üzere bugün toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre CHP’nin Yozgat Belediye Başkan adayı Özkan Şengül oldu.

Bu adaylardan 23'ünün kadın olduğunu ifade eden Yücel, PM toplantısında belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarını paylaştı: "Adana Büyükşehir Belediye başkan adayımız mevcut belediye başkanımız Sayın Zeydan Karalar olarak belirlenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımız yine Aydın Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olarak karar altına alınmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehri olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün Parti Meclisimizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor. Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız mevcut başkanımız Sayın Lütfü Savaş olarak belirlenmiştir. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayımız bir kadın arkadaşımız. Siyasette emeği olan başarılı bir arkadaşımız, geçmiş dönem milletvekilliğimizi yaptı. Sayın Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayımız olarak belirlenmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yine hem partimize hem de Tekirdağ'a vermiş olduğu, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."

15 ilin belediye başkan adayı belli oldu

İl belediye başkan adaylarını da sıralayan Yücel, şöyle devam etti: "Afyon Belediye başkan adayımız Afyon milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Burcu Köksal olarak belirlenmiştir. Afyon ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artvin Belediye başkan adayımız Sayın Bilgehan Erdem. Bilecik Belediye başkan adayımız Sayın Melek Mızrak Subaşı. Çankırı Belediye başkan adayımız Sayın İlhan Tekin. Giresun Belediye başkan adayımız Sayın Fuat Köse. Kırklareli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak Parti Meclisi'mizde adaylaşmışlardır. Kilis Belediye başkan adayımız Sayın Hakan Bilecen. Niğde Belediye başkan adayımız Sayın Hulus Özen, Osmaniye Belediye başkan adayımız Sayın Serkan Karayiğit olarak Parti Meclisimizin kararıyla belirlenmiştir ve adaylaşmışlardır. Sinop Belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Gürbüz. Tunceli Belediye başkan adayımız Sayın Ali Mustafa Çelik. Uşak Belediye başkan adayımız yine geçmiş dönemde milletvekilliğimizi yapan Uşak Milletvekilimiz Sayın Özkan Yalım olarak Parti Meclisi'mizde karar altına alınmıştır. Yalova Belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Gürel. Yozgat Belediye başkan adayımız Sayın Özkan Şengül ve Zonguldak Belediye başkan adayımız Sayın Tahsin Erdem Parti meclisimizin kararıyla adaylaşmışlardır."