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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:26 07:55 12:53 15:20 17:42 19:06

Akdağmadeni 06:21 07:50 12:49 15:17 17:38 19:01

Aydıncık 06:24 07:54 12:51 15:18 17:39 19:03

Boğazlıyan 06:23 07:51 12:52 15:20 17:42 19:05

Çandır 06:22 07:50 12:51 15:19 17:41 19:04

Çayıralan 06:22 07:50 12:50 15:18 17:40 19:03

Çekerek 06:23 07:53 12:51 15:17 17:38 19:02

Kadışehri 06:22 07:51 12:49 15:16 17:37 19:01

Saraykent 06:23 07:52 12:50 15:18 17:39 19:03

Sarıkaya 06:23 07:52 12:51 15:19 17:41 19:04

Şefaatli 06:26 07:54 12:54 15:22 17:43 19:06

Sorgun 06:24 07:53 12:52 15:19 17:40 19:04

Yenifakılı 06:24 07:52 12:53 15:21 17:43 19:06

Yerköy 06:27 07:56 12:55 15:22 17:44 19:07