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Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 11 Ocak 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.9626 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.9595 liradan, satış fiyatı ise 29.9657 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.39'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.0151 TL'den yapan euro şu anda 32.9949 TL alış ve 33.0354 TL satış fiyatına sahip.