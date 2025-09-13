Yapılan onlarca uyarıya rağmen, Yozgat’ta aynı gün içerisinde dört farklı noktada çıkan yangınlar korkuttu. Olaylarda can kaybı yaşanmazken, yangınlarda maddi hasar meydana geldi.

Gün içinde Yozgat’ta kısa aralıklarla dört ayrı yangın meydana geldi. İlk yangın Köseoğlu mahallesinde Kayyumzade Konağı’nın yanında bulunan bir binanın çatısında çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aynı gün ikinci yangın Emniyet Müdürlüğü’nün alt kısmında bulunan Tamay sitesinde bir evde meydana geldi. Evde çıkan yangın da ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Üçüncü yangın ise Şeyh Osman Mahallesi’nde, Kandil Cami’nin yanında bulunan bir evde çıktı. Yangın çevrede endişeye yol açarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Dördüncü yangın ise merkeze bağlı İşleğen köyünde anızlık alanda yaşandı. Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Çıkan yangınların tamamı söndürülürken, bölgelerde soğutma çalışmaları yapıldı.