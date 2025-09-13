Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun zamandır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını yitirdi.

Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yapan Hamdi Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile de çalıştı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde "Siyasal İletişim" dersleri verdi.

Hamdi Kılıç'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü açıklandı.