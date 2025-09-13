Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), gençlerin uluslararası projelerde aktif rol almasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Dernekten yapılan son açıklamada, Yozgatlı gençlerden Gülderen Zeynep’in Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Macaristan’da 2 aylık gönüllülük deneyimi yaşadığı duyuruldu.

Deneyim 2 Ay Sürdü

SORGED’in bilgilendirmesine göre, Gülderen Zeynep’in katıldığı gönüllülük programı boyunca gençler, farklı kültürlerden bireylerle bir araya geldi. Etkinliklerde sosyal sorumluluk çalışmaları, çevre projeleri, kültürel paylaşım aktiviteleri ve topluma katkı sunacak uygulamalar ön planda oldu.

Dernek açıklamasında, gönüllülüğün sadece kişisel bir deneyim değil, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayan bir süreç olduğuna vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Kültürlerarası etkileşim, yeni arkadaşlıklar ve unutulmaz anılarla dolu geçen bu süreçte Gülderen Zeynep hem kendini geliştirdi hem de topluma katkı sundu. Gönüllülük, dünyaya farklı bir pencereden bakma fırsatıdır."

Kültür Çeşitliliği Deneyimlendi

Program süresince gençler, farklı ülkelerden gelen akranlarıyla bir araya gelerek kültürel çeşitliliği deneyimledi. Bu sayede hem yeni dostluklar kuruldu hem de farklı bakış açıları kazanıldı. Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gerçekleştirilen projeler, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, yabancı dil pratiği yapmalarına ve kendilerine olan güvenlerini artırmalarına katkı sağlıyor.

Gençlere Çağrı

Sorgun Gençlik Derneği, açıklamasının sonunda gençlere şu çağrıda bulundu: "Avrupa Dayanışma Programı ve benzeri projeler, gençlerimize hem kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor hem de uluslararası bir vizyon kazandırıyor. Biz de dernek olarak, Yozgatlı gençlerimizin bu tür projelere daha fazla katılım göstermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."