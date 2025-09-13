Yozgat Valiliği, sürücüleri trafikte görünür olmanın önemi konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, özellikle uzun ve ağır vasıtaların yanında seyahat eden sürücülerin, kör noktalarda kalma riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Trafikte görünür olmak hayat kurtarır. Uzun araçların yanından geçerken, onların kör noktalarında olabileceğinizi unutmayın. Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer sürücülerin güvenliği için reflektörlü giysi, far kullanımı ve sinyal verme gibi önlemleri ihmal etmeyin” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatleri ile kötü hava koşullarında sürücülerin ekstra dikkatli olması gerektiğini belirterek, trafik kazalarının önlenmesinde bireysel önlemlerin kritik rol oynadığını kaydetti.

Yozgat Valiliği, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının sürücülerin farkındalığını artırmayı ve il genelinde trafik güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.