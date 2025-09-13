Düğün konvoyu anında yaşanan kazada, bir otomobilin polis aracına çarpmasının ardından 1 polis memuru ve 1 çocuk yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde düğün konvoyu sırasında gerçekleşen kazada bir polis memuru ile bir çocuk yaralandı. Kaza, Yüceler Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Sinan T. idaresindeki 52 AEC 356 plakalı otomobil, düğün konvoyu sırasında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin radar uygulaması yaptığı polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru Yavuz İ. (50) ile otomobilde bulunan 13 yaşındaki H.C.T. yaralandı.

Kazayı gören diğer trafik ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan trafik otosu ve diğer otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.