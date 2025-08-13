Yozgat merkeze bağlı bazı köy ve beldelerde, yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında iki gün süreyle elektrik kesintisi uygulanacak. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirileceğini açıkladı.

Uzunlu Beldesinde 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Divanlı, Güdülelmahacılı, Buzacıoğlu, İşleğen, Mezra, Yazıpınar, Koyunculu, Çağlayan, Yeşilova ve Tekkeyenicesi köylerinde ise 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji tekrar verilecek. Vatandaşların olası mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları istendi.