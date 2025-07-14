Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde faaliyet gösteren Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, farklı meslek gruplarında toplam 11 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu.

Belediyenin yayımladığı ilana göre, temizlik personeli, beton parke ve bordür taşı döşeme işçisi ile şoför-yük taşıma alanlarında çalıştırılmak üzere personel istihdam edilecek. Alım kapsamında 6 temizlik personeli, 1 döşeme işçisi ve 4 şoför-yük taşıma işçisi olmak üzere toplamda 11 kişi geçici süreyle görevlendirilecek.

Başvurular, 15 Temmuz 2025 tarihinde tek gün olarak alınacak. Adayların başvurularını, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A adresindeki şirket merkezine şahsen yapmaları gerekiyor. Görüşmeler, 16 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00’da Şefaatli Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek.

İşe alınacak personel, 5 ay 29 gün süreyle Şefaatli Belediyesi bünyesinde çalışacak. Çalışma saatleri ise 08.30 ile 17.30 arasında olacak.

Başvuru yapacak adaylardan kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, ikametgâh belgesi ve sağlık raporu talep ediliyor.