Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. Olayda 42 yaşındaki Yusuf Balcı, vücuduna isabet eden 7 bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Bağlarüstü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Yusuf Balcı ile komşusu M.M.T. arasında, evlerinin yanındaki araziye malzeme bırakılması meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, sözlü atışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Kavga sırasında M.M.T., Yusuf Balcı’yı vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan her iki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Balcı, aldığı 7 bıçak darbesi nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayda darp sonucu yaralandığı öğrenilen M.M.T.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, savcılık tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği açıklandı.