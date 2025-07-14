Meclis'e sunulan ve kısa süre içinde yasalaşması beklenen teklifle, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri için çarpıcı bir teşvik devreye giriyor. Düzenlemeye göre, 1999 ve öncesi model araçlarını trafikten çeken vatandaşlar, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG T10F’i Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabilecek. Bu da yaklaşık 1,3 milyon TL'lik araç fiyatının 300 bin TL seviyelerine kadar gerilemesi anlamına geliyor.

Yeni teşvik paketi, sadece bireysel kullanıcıları değil, çevresel sürdürülebilirliği ve yerli üretimi de odağına alıyor. Türkiye’nin yıllardır gündeminde olan hurda araç teşviki uygulamasına bu kez elektrikli mobilite vizyonuyla yepyeni bir boyut kazandırılıyor. Amaç, hava kirliliğine neden olan eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesi, bunun yerine çevre dostu ve yerli üretim elektrikli araçların yaygınlaştırılması.

TOGG’un yeni modeli T10F, teknik kapasitesi ve modern tasarımıyla dikkat çekerken, devlet desteğiyle ilk kez bu kadar geniş kitlelere hitap etme potansiyeline sahip olacak. 435 beygir gücündeki versiyonuyla 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4.4 saniyede ulaşabilen T10F, yüksek hızlı şarj altyapısı, gelişmiş batarya yönetimi ve yapay zekâ destekli sistemleriyle sınıfının öncüsü olmayı hedefliyor.

Teşvik düzenlemesi yalnızca 1999 ve öncesi model araçları kapsayacak. Bu araçları hurdaya ayıran sürücüler, TOGG T10F başta olmak üzere yerli elektrikli araçlarda ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Ancak bu düzenlemenin tek seferlik bir uygulama olması planlanıyor. Uygulamanın detayları ve başvuru süreci Resmî Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyurulacak.

TOGG T10F’in mevcut piyasa fiyatı yaklaşık 1,3 milyon TL seviyelerinde. Bu bedelin yaklaşık %75’i vergi yükünden kaynaklanıyor. Yeni düzenleme ile ÖTV'nin kaldırılması, araç fiyatını 300 bin TL bandına kadar geriletebilecek. Bu da elektrikli otomobiller tarihinde şimdiye kadar sunulan en ciddi fiyat avantajlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Teşvikin hayata geçmesiyle birlikte ikinci el otomobil piyasasında da önemli hareketlenmeler öngörülüyor. Eski araçların trafikten çekilmesi ve elektrikli araçlara geçişin hızlanmasıyla birlikte hem otomotiv satışları hem de elektrikli araç altyapısı ivme kazanacak. Servis, bakım, yedek parça ve yazılım alanlarında da yeni ekonomik fırsatlar doğması bekleniyor.

Türkiye'nin mobilite vizyonunda kilit rol üstlenen TOGG markası, bu teşvikle birlikte daha fazla vatandaşın kullanımına sunulabilecek. Geniş kitlelerce benimsenmesi, markanın rekabet gücünü artırmakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye’nin elektrikli araçlar konusundaki küresel iddiasını da pekiştirecek.