Yozgat'ta Aranan Şahıslar Yakalandı!

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde çeşitli suçlardan aranan beş kişi yakalandı. Yapılan operasyonlar, jandarmanın koordineli ve kararlı mücadelesinin bir sonucu olarak gerçekleştirildi.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, O.G. isimli şahsın “Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

İki Şahıs Yakalandı!

Boğazlıyan Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığınca nizamiye bölgesinde gerçekleştirilen kimlik kontrolleri sırasında, T.Y. isimli şahsın “Vergi Usul Kanununa Muhalefet”, A.A. isimli şahsın ise “Bilişim Sistemleri veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından arandıkları belirlendi. Her iki şahıs da yapılan kimlik sorgulaması sonucu yakalandı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Karaveli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, H.M. isimli şahsın “Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret” suçundan arandığı tespit edilerek yakalandı.

Aynı ilçede Doğankent Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin planlı devriye faaliyeti sırasında yapılan kimlik sorgulamasında ise T.K. isimli şahsın “Israrlı Takip” suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi ve şahıs gözaltına alındı.

Suçlulara Karşı Mücadele Devam Ediyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Operasyonların, suç ve suçluyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.