Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bağımlıların topluma kazandırılması, paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla Vali Mehmet Ali Özkan, başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurum yetkilileri ilimizde bağımlılıkla mücadelede uygulanan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Vali Özkan, bağımlılıkla mücadelede sadece kolluk kuvvetlerinin değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve vatandaşların da taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi.