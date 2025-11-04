Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesinin ardından kontrolünü kaybederek hafif ticari araç yan yattı. Gerçekleşen kazada 1 kişi yaralanırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Abdullapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.