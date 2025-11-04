Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atandı. Topal, Yozgat’taki görevinden yarın itibarıyla ayrılacağını duyurdu.

“Görevimizi Layıkıyla Yerine Getirmeye Çalıştık”

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, yayımladığı veda mesajında, 23 Aralık 2023 tarihinde başladığı görevini Konya’ya atanması nedeniyle tamamladığını belirtti. Topal, görev süresi boyunca ailelerin güçlenmesi ve sosyal hizmetin sağlanması için tüm personelle birlikte yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı.

“Mesai mefhumu gözetmeksizin görevimizi layıkı veçhile yerine getirmeye çalıştık” diyen Topal, destek veren basın mensuplarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

“Konya’da Bir Kardeşiniz Var”

Topal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Benden bir hak konusu olduysa helal olsun, sizlerden de helallik istiyorum. Konya’da bir kardeşiniz ve bir eviniz olduğunu unutmayınız. Her birinize dua eder, dua beklerim. Kalın sağlıcakla.”