Etkinlik boyunca özel çocukların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Renkli etkinliklerde bir araya gelen öğrenciler, birlikte oyunlar oynadı, şarkılar söyledi ve doğum günü pastası keserek yeni yaşlarına umutla adım attı.

Aksoy, “Farklılıklar, hayatımıza anlam katan renklerdir. Her çocuğun rengi kendine özgüdür; bizler de o rengi ortaya çıkarabilmek için varız” sözleriyle birlik ve sevgi mesajı verdi.

Etkinlikte özel eğitim öğretmenleri ve okul idaresi, çocukların gelişimi için gösterdikleri emekle takdir topladı.

Aksoy, tüm öğretmenlere teşekkür ederek, “Bu güzel mutluluğu birlikte yaşamamıza vesile olan öğretmenlerimize ve okul idaremize teşekkür ederim. Birlikte nice aydınlık, gülümseyen günlere” ifadelerini kullandı.

Birlikte Daha Aydınlık Yarınlara

Etkinlik, özel çocukların gülüşleriyle dolu bir atmosferde son buldu. Katılımcılar, farklılıkların bir arada yaşamanın en güzel yönlerinden biri olduğunu bir kez daha hatırlattı.