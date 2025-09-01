Boğazlıyan’da altyapı ve üstyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Coşar yaptığı açıklamada, “Altyapıdan üstyapıya, yol, kaldırım, park ve sosyal alan çalışmalarına kadar ilçemizin her köşesine değer katmak için durmadan çalışıyoruz. Amacımız, Boğazlıyan’ı daha modern, yaşanabilir ve cazibe merkezi bir ilçe hâline getirmek” ifadelerini kullandı.

Coşar, yürütülen çalışmalar kapsamında yeni yol ve kaldırım projeleri, park düzenlemeleri ve sosyal alan iyileştirmelerinin yanı sıra altyapı sorunlarının çözümüne yönelik projelerin de devam ettiğini vurguladı. Başkan, vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin projelere yön verdiğini ve çalışmaların titizlikle planlandığını sözlerine ekledi.