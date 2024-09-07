Bağlarbaşı Mahallesi’nde 850 metrekarelik bir alan üzerine kurulan bu tarihi un fabrikası, kendine has mimarisiyle de göz kamaştırıyor.

Fabrikanın tepesinde yer alan leylek yuvası, hem işlevsel hem de estetik açıdan yapının tarihini ve bölgeyle olan bağını simgeliyor.

Kurulduğu günden bu yana, özellikle bölgeye özgü buğdayların işlenerek çeşitli un türlerine dönüştürülmesi görevini sürdüren fabrikada, baklavalık, ekmeklik, böreklik ve makarnalık un çeşitleri üretiliyor.

Bu unlar, sadece yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Yerköy ve çevresindeki ekmek fabrikalarına da tedarik ediliyor.

83 yıllık geçmişe sahip bu tesis, aradan geçen zaman zarfında birçok yenilik ve değişim geçirmiş. Bazı eski makineler, modern teknolojinin sunduğu yeniliklerle güncellenmiş ve fabrikanın üretim kapasitesi artırılmış.

Ancak, kuruluşunda monte edilen bazı makineler hala çalışmaya devam ediyor, böylece fabrikaya özgü eski usul üretim teknikleri de korunmuş oluyor.

Fabrikanın tarihine tanıklık eden 61 yaşındaki Yerköy sakini Mehmet Yavuz, fabrikayla ilgili anılarını paylaşarak, “Çocukluğumdan beri bu fabrikanın varlığını biliyorum. Eskiden, bu fabrika çok daha yoğun bir şekilde çalışıyordu. O dönemlerde üretim kapasitesi çok yüksekti ve sadece yerel değil, çevre illere de un gönderiliyordu. Şimdi, bu fabrikanın üretim yaptığı alan, yöre halkının günlük ihtiyaçlarına göre şekillenmiş durumda. Unları baklavalık, ekmeklik, böreklik olarak kullanıyoruz ve gerçekten yüksek kalitede oluyor. İnsanlar buraya buğdaylarını getirip, un olarak geri alıyorlar. Fabrika, hem Yozgat’ın hem de Yerköy’ün tarihi bir parçası olarak kalmış durumda. Eskiden su değirmeniyle çalışıyordu, şimdi ise modern makinelerle devam ediyor ama tarihi değerini kaybetmeden hizmet vermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Bu köklü tesis, Yozgat’ın kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Hem tarihsel hem de işlevsel açıdan sağladığı katkılarla, 83 yıllık bu un fabrikası, bölgenin köklü geleneklerini yaşatmaya ve modern üretim anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.