Akdağmadeni Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı Projesi, doğa turizminin geliştirilmesi ve ilçenin bu alanda öne çıkması amacıyla önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Proje kapsamında, 500 dönüm büyüklüğündeki orman alanının ihale yoluyla belediyeye tahsis edilmesiyle ilgili süreç tamamlandı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, bu önemli adımı ve proje detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Yalçın, 2021 yılının son çeyreğinde "Akdağmadeni'nde neden olmasın?" vizyonuyla başlattıkları EKO turizm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yalçın, ilçede doğa turizmi ve kırsal kalkınmanın temellerini atmayı hedeflediklerini belirterek, "Yozgat'ın turizmine katkı sağlayacak, çeşitli yatırımları destekleyecek ve kırsal kalkınmayı teşvik edecek bu projede önemli bir mesafe kaydettik. Bugün, projemizin en önemli ayağı olan orman alanının tahsisini tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı, Keçi Kalesi - Su Oluğu bölgesinde inşa edilecek. Proje, konaklama alanları, restoranlar, kamp karavan alanları, karanlık gökyüzü izleme parkı, etkinlik alanları, yürüyüş rotaları ve doğa sporları tesisleri gibi çeşitli unsurları içerecek. Ayrıca, doğayla bütünleşmek isteyen ziyaretçiler için birçok aktivite ve etkinlik sunulacak. Yalçın, bu alandaki işletme hakkının Akdağmadeni Belediyesi’ne verilmesinin, projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Yalçın, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize değer katmak için somut adımlar attık ve bu projeyle de devam edeceğiz. Projelerimizi bir bir hayata geçirerek Akdağmadeni'ni doğa turizminin merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu tarihi adımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Akdağmadeni'nin bu stratejik hamlesi, bölgenin turizm potansiyelini artıracak ve doğa severler için cazip bir destinasyon haline getirecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, ilçenin yerel ekonomisine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.