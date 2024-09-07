Yozgat’ın Sarıhacılı Mahallesi’nde 2 dönümlük bir alanda kurduğu serada üretime başlayan Durak, bu girişimle hem ailesinin geçimine katkıda bulunmayı hem de oğlunun tarım alanındaki tecrübesini artırmayı amaçlıyor.

TARIMA GEÇİŞ VE SERA KURULUMU

Ömer Durak, Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü’nden mezun olan ve şu anda eğitimine devam eden oğlunun önerileriyle tarım sektörüne yönelme kararı aldı.

Ailesinin memleketi Yozgat’a dönen Durak, burada tarıma yönelik ilk adımlarını attı.

Geçtiğimiz yıl, kendi kaynaklarıyla 2 dönümlük bir alanda iki sera kurarak tarımsal üretime başladı.

Bu seralarda domates, biber, patlıcan, kabak, marul, salatalık ve yeşil soğan gibi çeşitli sebzeler yetiştirilmekte.

Yetiştirilen ürünler, Yozgat’taki halk pazarlarında satışa sunulmakta ve yerel ekonomiye katkıda bulunmakta.

Seranın kurulum süreci, Durak’ın kendisinin üstlendiği bir projeydi.

“Oğlumun tarım alanında deneyim kazanmasını ve aile bütçemize katkıda bulunmayı amaçladık. Serayı kurarken tüm işlemleri kendi başıma yaptım. Profil montajından naylon branda çekimine kadar her aşamayı bizzat üstlendim” diyen Durak, seranın kuruluş sürecinde gösterdiği çabanın altını çizdi.

YILLIK ÜRETİM VE PAZAR STRATEJİSİ

Durak, serada yılda yaklaşık 8 ay üretim yaptıklarını ve ürünlerin verimliliğinden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Durak, “Seramızda yılın sekiz ayında çeşitli sebzeler üretiyoruz. Yaz aylarında domates, patlıcan, kabak ve biber gibi ürünleri pazarda kendi imkanlarımızla sattık. Kış mevsiminde ise kıvırcık marul ve yeşil soğan yetiştiriyoruz ve bunları da doğrudan halk pazarlarında müşterilerimize sunuyoruz” şeklinde bilgi verdi.

Durak, Ankara’da kendi dekorasyon firmasıyla da faaliyet gösterdiğini belirterek, tarıma olan ilgisini ve serayı kurma kararını vurguladı.

Durak, “Toprağa olan ilgim ve oğlumun tarımda kendisini geliştirmesi için bu serayı kurduk. Tarımsal üretimle ilgilenmek istedim ve tüm süreçleri kendi başıma yürüttüm” dedi.

GELECEK PLANLARI VE DEVLET DESTEKLERİ

Ömer Durak, gelecekte sera alanını genişletmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.

Bu yıl devlet desteklerinden yararlanmak için ‘Uzman Eller Projesi’ne başvurduklarını belirten Durak, “Şu ana kadar devlet desteklerinden yararlanmamıştık, ancak bu yıl destek almayı umuyoruz. Eğer destek sağlanırsa, seramızı bir dönüm daha genişletmeyi ve üretimimizi artırmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Durak’ın bu girişimi, tarım alanında başarılı bir örnek teşkil etmekte ve hem yerel hem de ailesinin ekonomik durumuna katkıda bulunmaktadır.

Tarımsal üretimi artırmak için planladığı adımlar, Yozgat’ın tarımsal potansiyelinin gelişimine önemli katkılar sağlayabilir.