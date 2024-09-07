51 yaşındaki Güngör, 2016 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği ile kurduğu çiftliğinde, 2018 yılından itibaren hayvanlarına klasik müzik dinletmeye başladı.

Uygulamanın ardından hayvan başına elde edilen günlük süt miktarını yüzde 25 oranında artırmayı başaran Güngör, bu yenilikçi yaklaşımıyla bölgede örnek bir işletmeci haline geldi.

MÜZİKLE GELEN SÜT VERİMİ ARTIŞI

Abdullah Güngör, çiftliğinde 120 büyükbaş hayvan kapasitesiyle üretime başlamış olsa da, bugün 320 baş hayvanın bulunduğu işletmesinde verimliliği daha da artırmak için farklı yöntemler denemeye karar verdi.

2018 yılında çiftlikte ineklere sabah saat 07.00’den akşam 18.00’e kadar klasik müzik dinletmeye başlayan Güngör, kısa süre içinde bu yöntem sayesinde süt üretiminde gözle görülür bir artış sağladı.

Daha önce hayvan başına günlük 20 litre süt elde ederken, klasik müzik dinletisi sonrasında bu rakam 25 litreye yükseldi. Aynı zamanda, günlük iki kez yapılan sağım işlemi müzikle birlikte üçe çıkarıldı. Bu sayede Güngör, toplam süt üretimini önemli ölçüde artırdı.

TARIM VE HAYVANCILIKTA YENİLİKÇİ BİR YÖNTEM: KLASİK MÜZİK

Abdullah Güngör’ün işletmesinde uygulamaya koyduğu bu alışılmadık yöntem, aslında bilimsel temellere dayanan bir yaklaşımı yansıtıyor.

Araştırmalar, hayvanların özellikle rahatlatıcı müzikle sakinleştiğini, stres düzeylerinin azaldığını ve bu sayede hem sağlıklarının hem de verimlerinin iyileştiğini gösteriyor.

Güngör de, ineklerin müzikle birlikte rahatladığını ve bu rahatlamanın onların daha fazla geviş getirmesine neden olduğunu belirterek, "Hayvanlar ne kadar rahat olursa, o kadar verimli hale geliyorlar. Müzik dinletmeye başladıktan sonra süt veriminde gözle görülür bir artış yaşadık. Artık günde ortalama 2 bin 200 litre süt üretiyoruz. İneklerimiz müzik dinlerken sakinleşiyor, bu da hem fiziksel hem psikolojik olarak onları olumlu yönde etkiliyor" dedi.

MÜZİKLE BESLENME VE SAĞIM PROGRAMI

Çiftlikte sadece klasik müzik dinletmekle kalınmıyor; bu uygulama beslenme ve sağım süreçlerine de entegre ediliyor.

Sağlık teknikeri Yunus Kudret Baş, 180 dönüm arazi üzerine kurulu çiftliğin 2017 yılından itibaren faaliyete geçtiğini ve süt üretimine yönelik çalışmaların profesyonel bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Baş, klasik müziğin sadece hayvanların rahatlamasına değil, aynı zamanda yem tüketim alışkanlıklarına da katkıda bulunduğunu ifade ederek, “Müzik dinlerken ineklerimiz yemleniyor ve bu sayede daha düzenli bir beslenme alışkanlığı kazandılar. Müzik, onların stresten uzak kalmalarına yardımcı oluyor, bu da hem süt kalitesini hem de miktarını artırıyor” diye ekledi.

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI

Abdullah Güngör’ün bu yenilikçi yöntemi, sadece çiftliğinde süt üretimini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki diğer hayvancılık işletmeleri için de ilham kaynağı oldu.

Güngör, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sağladığı hibe desteğinin önemine değinerek, “Bu destek olmadan bu seviyeye ulaşmamız zor olurdu. Aldığımız hibe sayesinde modern bir çiftlik kurduk ve teknolojiyi hayvancılıkta en verimli şekilde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güngör, önümüzdeki dönemde hayvan sayısını daha da artırmayı planladığını ve süt verimliliğini yükseltmeye yönelik farklı projeler üzerinde çalıştığını da belirtti.

HAYVANCILIKTA MÜZİK TERAPİ DÖNEMİ

Güngör’ün ineklerine klasik müzik dinletme uygulaması, hayvancılıkta müzik terapisi olarak bilinen bir yöntemi yansıtıyor.

Araştırmalar, belirli türdeki müziklerin hayvanların sinir sistemini olumlu etkilediğini ve bu durumun verimlilikte gözle görülür iyileşmeler sağladığını ortaya koyuyor.

Çiftlikte kurulan hoparlör sistemi ile sabah saatlerinden itibaren akşama kadar Beethoven, Mozart ve Bach gibi ünlü bestecilerin eserleri dinletilen inekler, bu sakinleştirici atmosferde hem rahatlıyor hem de daha yüksek miktarda süt üretimi sağlıyor.

Abdullah Güngör’ün bu yaratıcı yaklaşımı, tarım ve hayvancılık sektöründe alternatif yöntemlerin uygulanabilirliğini gösteren önemli bir örnek olarak öne çıkıyor.