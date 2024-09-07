Yozgatlıları ve Türkiye genelindeki kahve tutkunlarını üzecek yeni bir zam haberi daha geldi. Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve yüksek enflasyon nedeniyle, kahve fiyatlarına yüzde 40 zam yapılacak. Bu artış, milyonlarca kişinin günlük olarak tükettiği kahveyi daha pahalı hale getirecek.

Türkiye'de son dönemde hızla artan enflasyon, kahve fiyatlarını da etkiledi. Kahve üreticileri, pazartesi gününden itibaren yüzde 40 oranında zam yapma kararı aldı. Özellikle Temmuz ayında birçok ürüne gelen zamlar sürerken, kahve de bu trendden nasibini aldı. Artan sıcaklıklar ve tedarik zincirindeki aksamalar, kahve fiyatlarının daha da yükselmesine sebep oldu.

Afrika’dan ithal edilen kahve çekirdeklerindeki fiyat artışları, birçok kahve zincirini zam yapmaya zorladı. Yüzde 30 ila 40 arasında değişen bu zamların, Türkiye’de geniş bir şube ağına sahip olan Starbucks gibi markalara da yansıması bekleniyor. Lavazza’nın başkanı Giuseppe Lavazza, kahve fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Yeni fiyatlar, pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek. Kahve severlerin alışveriş planlarını bu zamlara göre düzenlemesi öneriliyor.