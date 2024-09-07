2024 yılının ilk altı ayını kapsayan verilere göre, toplamda 196 bin 522 çağrı alındı ve bu çağrıların yüzde 48’inin gereksiz olduğu tespit edildi.

Asılsız ihbarların, gerçek acil durumlardaki müdahale süresini ciddi şekilde uzattığı ve hayati önem taşıyan vakalara zamanında ulaşılamadığı vurgulandı.

Bu duruma karşı harekete geçen Yozgat Valiliği, gereksiz ihbarlarda bulunan kişilere yönelik sert önlemler aldı.

GEREKSİZ İHBARLAR ACİL MÜDAHALEYİ ENGELLİYOR

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, asılsız ihbarların acil çağrı merkezlerinin işleyişini aksattığı ve acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerinin zamanını boşa harcadığı ifade edildi. Gerçek acil vakaların, bu tür gereksiz çağrılar nedeniyle gecikmeli olarak karşılandığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

Valilik açıklamasında, acil durum hattını gereksiz yere meşgul eden ihbarların yalnızca kamu kaynaklarını israf etmekle kalmadığı, aynı zamanda insan hayatını riske attığı vurgulandı. Acil müdahaleye ihtiyaç duyan bir kişinin, gereksiz bir ihbar yüzünden yardıma geç ulaşmasının ölümcül sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

BİN 980 LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

Yozgat Valiliği, asılsız ihbarları engellemek ve caydırıcı olmak adına idari para cezalarının uygulanacağını duyurdu. Buna göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayan kişilere 1.980 lira para cezası kesilecek. Valilik, 2024 yılının ilk yarısında bu cezaların uygulanmaya başladığını ve şu ana kadar dört kişiye toplamda 7.920 lira ceza verildiğini bildirdi. Bu cezaların yanı sıra, bu tür ihbarlarda bulunan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla çağrıların kayıt altına alındığı ve her türlü hukuki yaptırımın uygulanacağı açıklandı.

GEREKSİZ ÇAĞRILAR HAYATİ TEHLİKE YARATIYOR

Valilik yetkilileri, asılsız ihbarların yalnızca zaman ve kaynak kaybına neden olmadığını, aynı zamanda kritik anlarda gerçek acil çağrılara ulaşmayı engellediğini belirtti. Örneğin, bir trafik kazası, kalp krizi veya yangın gibi olaylarda saniyelerin bile büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ancak gereksiz ihbarlar yüzünden, hayati önem taşıyan olaylara müdahalede gecikmeler yaşanabiliyor.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız ihbarlar arasında en sık rastlananlar arasında sahte trafik kazaları, yalan yangın ihbarları ve yanlış yönlendirmeler yer alıyor. Özellikle çocuklar tarafından yapılan asılsız çağrıların da önemli bir sorun olduğu belirtilirken, ailelerin bu konuda daha bilinçli olmaları gerektiği ifade edildi.

TOPLUM BİLİNCİ VE EĞİTİM ÖNEMLİ

Yozgat Valiliği, asılsız ihbarların önüne geçebilmek için toplum bilincinin artırılmasının ve eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekti. Acil çağrı merkezlerinin etkin ve doğru kullanılmasının hayati bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Yetkililer, okullarda ve yerel topluluklarda bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapılacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşların yalnızca gerçek acil durumlarda 112'yi aramaları gerektiği, aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşabilecekleri bir kez daha hatırlatıldı.

Önümüzdeki dönemde, acil çağrı merkezlerinin daha verimli çalışabilmesi ve gereksiz ihbarların önüne geçilebilmesi için yeni düzenlemelerin yapılabileceği ve cezai yaptırımların artırılabileceği ifade ediliyor. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve acil durumlarda doğru şekilde hareket edilmesi, Yozgat genelinde yaşanan acil vakaların daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak.

Valilik, bu kapsamda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni yalnızca gerçek acil durumlarda aramanın önemini bir kez daha vurgulayarak, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.