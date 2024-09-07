Yeni bitkisel üretim destekleme modeli; "temel destek", "planlama desteği" ve "üretim geliştirme desteği" olmak üzere üç ana başlıkta toplandı. Temel destek kapsamında, planlama dışındaki ürünlerin üretildiği havzalarda mazotun yarısının ve gübrenin %25’inin karşılanacağı bildirildi.

Bakan Yumaklı, Türkiye genelindeki tüm çiftçilerin temel destekten faydalanacağını vurgulayarak, stratejik ürünlerin belirlenen havzalarda üretilmesi durumunda mazotun tamamının ve gübrenin %50’sinin karşılanacağını duyurdu. Su kıtlığı olan bölgelerde ise bu desteklerin tamamının verileceği belirtildi.

Üretim geliştirme desteği kapsamında, organik tarım yapan, iyi tarım uygulamaları kullanan ve sertifikalı tohum tercih eden üreticilere de ek destek sağlanacağı açıklandı. Destek ödemelerinin nakit yapılacağını belirten Yumaklı, örnek olarak buğday için verilen mazot ve gübre desteğinin dekara 185 TL'den 634 TL’ye çıkarıldığını ifade etti. Su kıtlığı olan bölgelerde bu miktara ek olarak 342 TL destek sağlanacak.

Ayçiçeği üreticilerine verilen destek 732 TL’ye, su kıtlığı olan bölgelerde ise ek olarak 293 TL'ye çıkarıldı. Nohut üreticilerine sağlanan destek ise 158 TL’den 488 TL’ye yükselirken, su kısıtı olan yerlerde 195 TL ek destek verilecek.

Bakan Yumaklı, yeni modelle birlikte çiftçilerin önümüzdeki 3 yıl boyunca hangi ürünü hangi havzada ekmeleri durumunda alacakları desteği önceden bileceklerini ve desteklerin artık 3 yıllık dönemler halinde açıklanacağını belirtti.