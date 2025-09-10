1967 yılından bu yana sarımsak sektöründe hizmet verdiğini belirten Uymaz, birçok kişinin turşu yaparken yanlış sarımsak kullandığını söyledi.

Özellikle iri ve kolay soyulan sarımsakların tercih edilmesinin hatalı olduğunu vurgulayan Uymaz, “Marketlerde satılan Meksika sarımsağı gibi iri sarımsaklar turşu yapımına uygun değildir. Turşuluk için en doğru tercih Kastamonu sarımsağıdır. Bu tür, kışlık ve küçük yapısıyla dikkat çeker; doğru şekilde saklandığında bir yıl boyunca kullanılabilir” dedi.

“Fiyatlar 4 Yılda Yüzde Bin 300 Arttı”

Sarımsakta son yıllarda ciddi fiyat artışları yaşandığını dile getiren Uymaz, “Marketlerde satış fiyatı 300 liraya çıkan sarımsakta, son 4 yıldaki artış yüzde bin 300’ü aştı. İthalatta da rekor kırıldı. Bizlerde ise her bütçeye uygun sarımsak var. Vatandaşların bütçeleri bizim için önemli. Bu nedenle marketlerden ziyade yerel esnafa destek vermelerini ve kaliteli ürün tüketmelerini istiyoruz. Bin liraya, 150 liraya, 120 liraya, 200 liraya sarımsak var. Bunlar vatandaşın kendi tercihi. 300'e de var, 400'e de var. Muhakkak her şey bir bedeli var. Birisi 20 kiloya düşer, birisi 200 kiloya düşer. Ona göre de bedel olur” dedi.

“Üretim Azalıyor”

Türkiye’de sarımsak üretiminde ciddi düşüş yaşandığını ifade eden Uymaz, kırsal bölgelerde nüfusun azalmasının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Uymaz, “Köylerde vatandaş kalmadı. İhtiyaçlarını Yozgat’tan alıp köylerine götürüyorlar. Köylü üretirse fiyatlar dengelenir. Küçük esnaf kalmadı zaten. Burası Türkiye'nin en güzel haliydi. Halde hallik kalmadı. Markete yöneldik” ifadelerini kullandı.

“Yozgatlılar Bilinçli Olsun”

Turşu yapımında doğru sarımsak kullanımının önemine dikkat çeken Uymaz, “Doğru sarımsak kullanılmadığında turşudan beklenen lezzet yakalanamaz. Kastamonu sarımsağı, turşuluk için en uygun türdür” diyerek Yozgatlı vatandaşlara bilinçli tercihler yapmaları çağrısında bulundu.

Sarımsağın Sağlığa Faydaları

Davut Uymaz, sarımsağın yalnızca mutfakta değil sağlık açısından da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Dünyanın en eski kültür bitkilerinden biri olan sarımsağın keskin aroması ve kendine özgü tadıyla yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Uymaz, şu bilgileri paylaştı: “Sarımsak bağırsakları temizler, bağışıklığı güçlendirir, vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bakteri, mantar ve parazitleri uzaklaştırır; kan şekeri, kolesterol ve kan basıncını dengeler. Karaciğer sağlığını destekler, hücre hasarı ve yaşlanmayla bağlantılı bilişsel gerilemeyi yavaşlatır. Alzheimer ve bunama riskini azaltmaya yardımcı olabilir. C vitamini, B6 vitamini ve manganez bakımından zengindir. Kalp sağlığını korur, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı direnci artırır. Fiziksel performansı yükseltir, egzersiz sonrası kas hasarını ve ağrıları azaltır.”

Uymaz, halk arasında “doğal antibiyotik” olarak bilinen sarımsağın, sofralarda düzenli yer almasının hem lezzet hem de sağlık açısından büyük faydalar sağlayacağını vurguladı.