Milli güreşçi hemşehrimiz Rıza Kayaalp’in men cezası 4 yıldan 18 aya indirildi.

Milli güreşçi hemşehrimiz Rıza Kayaalp aldığı 4 yıllık cezaya yaptığı itiraz sonucunda Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kendisini haklı bulduğunu ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yeniden müsabakalarda yer alabileceğini açıkladı. CAS'ın aldığı kararla Kayaalp'in cezası 4 yıldan 18 aya indirildi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e, kulak çınlaması ve ağrılarını dindirmek için kullandığı ilaç nedeniyle ITA tarafından ‘yasaklı madde kullanımından’ dolayı müsabakalardan 4 yıl men cezası verilmişti. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, aldığı 4 yıllık cezaya yaptığı itiraz sonucunda Spor CAS’ın kendisini haklı bulduğunu ve 1 Ocak 2026’dan itibaren yeniden müsabakalarda yer alabileceğini duyurdu.

"Kurallara Aykırı Bir Şey Yapmadım"

Kayaalp sosyal medya üzerinde sevinçli haberi paylaştı.

Kayaalp yapmış olduğu paylaşımda; “Aylarca süren zor ve yıpratıcı bir sürecin ardından, İsviçre’nin Lozan kentinde katıldığımız Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararını açıkladı. Verilen 4 yıllık haksız men cezam kaldırıldı. Tüm bu süreç, doktor kontrolünde aldığım “Vastarel” adlı bir ilaçtan kaynaklandı. Kulak çınlaması şikayetim için doktorlarımın tavsiyesiyle ve onlara danışarak kullandığım bir ilaçtı. Hiçbir zaman bilerek, isteyerek, kurallara aykırı bir şey yapmadım. Mahkeme gerçeği gördü. Kasıt yoktu, suçsuzdum. Bu süreçte bana inanan, desteğini esirgemeyen aileme, dostlarıma ve dualarıyla yanımda olan herkese yürekten teşekkür ederim. Artık içim rahat, vicdanım rahat. Adalet kazandı.