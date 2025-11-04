Dick Cheney'in asıl adı Richard Bruce "Dick" Cheney'dir. ABD'li ünlü siyasetçi 30 Ocak 1941 yılında Lincoln, Nebraska'da doğdu.

Cheney, 1970’lerde Kongre’de görev yapmasının ardından, Başkan Gerald Ford döneminde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak çalıştı. 1989‑1993 yılları arasında Savunma Bakanı olarak ve 2001‑2009 yıllarında ise George W. Bush yönetiminde 46. Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Cheney, 84 yaşındaydı. ölüm haberini ise ailesi duyurdu. Dick Cheney’in ölüm sebebi zatürre ve kalp ile damar hastalıklarına bağlı komplikasyonlar olarak gösterildi.

Dick Cheney'in ölümüne ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. Başkan Yardımcısı Richard B. Cheney, dün gece vefat etti"

Yayımlanan duyuruda "Hayatının son anlarında, 61 yıldır eşi olan Lynne, kızları Liz ve Mary ile diğer aile üyeleri yanındaydı” ifadelerine yer verildi.