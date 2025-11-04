Yozgat Valiliği, trafik güvenliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla motosiklet sürücülerine önemli bir uyarıda bulundu.

Açıklamada, “Hayatın hızı ne olursa olsun, güvenlik her zaman önceliğiniz olsun. Motosiklet sürerken kask takmak, hem kendinizin hem de sevdiklerinizin hayatını korumak için alınabilecek en önemli tedbirdir” ifadelerine yer verildi.

Valilik açıklamada, “Bildiğiniz gibi motosiklet kullanmak 4 tekerlekli bir araca göre daha çok dikkat ve özen gerektiren bir araçtır. Bundan dolayı bu bilgileri dikkatle okumanızı ve uygulamanızı önemle belirtiyoruz. Motosiklette mutlaka olması gereken en önemli şey motosiklet kaskıdır. Motosiklet kaskını kesin taktığınızı düşünüyoruz. Motosiklet kullanırken en önemli şart kask takmaktır. Pek çok aktivitenin kendine özgü koruyucu ekipmanları vardır. Motosiklet kullanmak da bunlardan birisidir. Her sürücü ve artçı özel bot, pantolon, mont, eldiven ve standartlara uygun kask giymelidir. Bilinçli sürücüler her zaman kask takar. Kısa mesafelerde bile mutlaka kaskınızı takın” dedi.

Kask Neye Yarar?

Kask hayatınızı kurtarır. Motosiklette en iyi koruma aracıdır. Motosikletinizin anahtarını elinize aldığınız anda kaskınızı da almayı alışkanlık haline getirin ikisi ayrılmaz bir ikilidir. Elbette ki kask motosiklette her derde deva bir şey değildir ancak bir kaza anında beyninizi, yüzünüzü ve hayatınızı korur. Diğer koruyucu giysilerle birlikte kask, kaza anında yaralanmayı en aza indirir. Arabadaki emniyet kemeri gibi, kaska da gerek olmadığını düşünenler olabilir. Ama unutmayın ki her an kaza olabilir. Bu yüzden mutlaka kaskınızı takın.

Motosiklet kullanırken her an her şey olabiliyor. Mesafe kısa olsa bile örneğin "Hemen markete gidip geleceğim, kask takmama gerek yok" demeyin. Her yıl pek çok sürücü kask taktığı için hayatta kalıyor ve buna şükrediyor. İkinci olarak, iyi bir kask konforu yüzünden motosiklet zevkinizi ikiye katlar. Kask, kulaklarınızda kükreyen, suratınıza ve gözlerinize çarpan rüzgarı keser. Havada uçuşan böcek ve diğer nesnelerden korur. Hava değişikliklerinden etkilenmenizi ve yorulmanızı azaltır. Üçüncü olarak, kask takmak motorcuların sorumluluk sahibi kimseler olduğunu gösterir. Kask takmak, kanuni zorunluluk olması bir yana, sürüş sırasında diğer sürücüler tarafından görülmenizi de sağlar.