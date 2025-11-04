Yozgat Stadyumu’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve beraberindeki heyet ardından inşaatı devam eden Yozgat İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Akgül,

“Kiminin hissesine konuşmak; kiminin hissesine ise hizmet etmek düşer. Allah'a hamt olsun bizlerin hissesine şehrimiz için hizmet etmek, eser üretmek düştü. Yozgat Bozok Stadyumunu yerinde gördük heyecanımız arttı; şimdi de Yozgat İl Halk Kütüphanesi inşaat sahasını Valimiz Mehmet Ali Özkan, İl Başkanımız Hasan Kandemir ve teşkilat mensuplarımızla gezerken bitişe yaklaşan bu dev eser ile de mutluluğumuz katbekat arttı. ‘Yozgat'a değer!’ diyoruz, eserlerimizle Yiğitler Şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle yapımı devam eden Yozgat İl Halk Kütüphanesinin şehrimize kazandırılmasında en büyük paya sahip olan önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz Fuat Oktay Beyefendiye şehrimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.