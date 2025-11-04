Projenin başlangıçta ilan edilen 500 binlik hedefi, yapılan revizyonlarla birlikte 503 bin 132 olarak güncellendi.

Konut Sayısında 3 Bini Aşkın Artış

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yozgat dahil 81 il ve ilçeleri kapsayan dev projede, yayımladığı il ve ilçe bazlı kontenjan listesini güncelledi. Yapılan son revizyonla birlikte, daha önce düşük kontenjan ayrılan bazı il ve ilçelere ek tahsisler yapılarak, toplam konut sayısında 3 bin 132 konutluk bir artış sağlandı.

Yetkililer, bu artışın özellikle yoğun talep beklenen veya konut ihtiyacının aciliyet kazandığı bölgelerdeki vatandaşların barınma sorununu çözme hedefine yönelik olduğunu belirtti. Güncel ve revize edilmiş il-ilçe bazlı kontenjan dağılım listesi, resmi duyurularla vatandaşların erişimine açıldı.

Başvuru Süreci Başlıyor

Milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşın merakla beklediği sosyal konut projesinin başvuru takvimi de netleşti.

Başlangıç Tarihi: Konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla resmen başlayacak.

Başvuru Kanalları: Başvurular, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin proje ilinde bulunan yetkili şubeleri ile e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek. E-Devlet başvurularının 18 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği açıklandı.

Kura ve Teslimat: Hak sahibi belirleme kurallarının ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilmesi ve konut teslimatlarının 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

Projenin Finansal Detayları

TOKİ, vatandaşlara cazip ödeme koşulları sunmaya devam ediyor. Proje kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. İstanbul dışındaki illerdeki konutların taksitleri yaklaşık 6.750 TL'den başlarken, İstanbul'da ise bu taksitler konut tipine göre 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL aralığında değişecek.

Proje, özellikle gençlere, emeklilere, engelli vatandaşlara ve şehit ailelerine özel kontenjanlar ayırarak sosyal adaleti sağlamayı amaçlıyor.

Yozgat'ta kontenjan sayısında bir artış olmadı.