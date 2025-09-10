Yozgatlı araştırmacı yazar Burhanettin Kapusuzoğlu, “Yozgat’ta Zaman” adlı kitabıyla şehrin derin tarihini, mimari eserlerini, doğal güzelliklerini ve kültürel birikimini okuyucularla buluşturuyor.

Kitap, Ötüken Neşriyat tarafından yayınlandı.

Yozgat’ın Tarihi ve Kültürel Mirası Kitapta Can Buluyor

Kapusuzoğlu, kitabında Yozgat’ın tarih sahnesindeki önemine vurgu yapıyor:

“Yozgat, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla Anadolu’nun önemli şehirlerinden biridir. Selçuklular, Danişmendliler, Dulkadırlılar ve Osmanlılar döneminde önemli bir merkez olmuş, özellikle Osmanlı zamanında Bozok sancağının başşehri olarak yönetim ve ticarette ön plana çıkmıştır. Millî Mücadele döneminde de büyük fedakârlıklar göstermiştir.”

Kitap, Yozgat’ın Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihî dokusunu, sosyal ve kültürel yaşamını detaylı bir şekilde ele alıyor.

Doğal Güzellikler ve Mimari Zenginlikler

Eserde Yozgat’ın doğal ve mimari zenginlikleri de ön plana çıkarılıyor:

Bozok Yaylası: Serin esintisiyle bölgeye huzur katıyor.

Çamlık: Doğanın dinginliğini yansıtan huzur dolu alanlar sunuyor.

Baltı Özü: Yozgat’ın tabiatla iç içe geçmiş ruhunu gözler önüne seriyor.

Ayrıca Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen eserler ve o döneme ait fotoğraflar, şehrin geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor.

Gelecek Nesillere Tarih Rehberi

Kapusuzoğlu, kitabın amacını şu sözlerle özetliyor: “Elinizdeki eser, Yozgat’ın tarihini, kültürel dokusunu ve medeniyet mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır. Yozgat’ı anlamaya ve sevmeye davet niteliği taşıyan bu kitap, şehrin derin hikâyesini anlatan bir rehber olarak hazırlanmıştır.”

“Yozgat’ta Zaman”, hem Yozgatlıların hem de Yozgat’a ilgi duyanların mutlaka okuması gereken bir eser olarak öne çıkıyor.