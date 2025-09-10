Yozgat Özel Yozgat Bilim Teknik Koleji Kurucusu Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, devamsızlıktan kalacak olan birkaç öğrencinin aldıkları raporları geç getirmelerine binaen kurumun idarecilerinin bu raporları sisteme geç girmesiyle bu talihsiz olay gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye genelindeki kapatılan 5 okuldan 4 okulun açıldığını söyleyen Özel Yozgat Bilim Teknik Koleji Kurucusu Fatih Yılmaz, “4 ildeki okullarda illerindeki yetkili makama başvurarak okulların açılmasına sadece 15 gün kala yapılan bu tebliğin öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve personellerimizin mağdur edileceğini izah etmiş diğer 4 ildeki okullar için yürütme durdurulmuş sadece Yozgat’taki okul kapatılmıştır” dedi.

Özel Yozgat Bilim Teknik Koleji kurucusu Fatih Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, “Okulların açılmasına sadece 15 gün kala Türkiye genelinde 21 okulun kapatılmasıyla sonuçlanan süreçten etkilenen okullardan birisi de kurumumuz Bilim Teknik Kolejidir.

Devamsızlıktan kalacak olan birkaç öğrencinin aldıkları raporları geç getirmelerine binaen kurumumuz idarecilerinin bu raporları sisteme geç girmesiyle bu talihsiz olay gerçekleşmiştir. Fakat bundan sonra yaşananlar bizi derinden yaralamıştır.

Şöyle ki Türkiye genelinde kapanan bu 21 okuldan 5 tanesi bizim gibi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olup devletten eğitim desteği alan okullardır. Edindiğimiz bilgilere göre diğer 4 okulun suçu hiç olmayan, okula gelmeyen öğrenciyi varmış gibi göstererek (hayalet öğrenci) devletten ödenek almaktadır. Biz ise okutup mezun ettiğimiz öğrencilerin yıl içinde devamsızlık raporlarını geç getirdikleri için bu olay yaşanmıştır.

Yaşanan bu sürecin üzücü olan kısmı şu dur ki bizim gibi diğer 4 ildeki okullarda illerindeki yetkili makama başvurarak okulların açılmasına sadece 15 gün kala yapılan bu tebliğin öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve personellerimizin mağdur edileceğini izah etmiş diğer 4 ildeki okullar için yürütme durdurulmuş sadece Yozgat’taki okul kapatılmıştır.

Diğer illerde alınan kararları emsal göstermiş olmamıza rağmen tüm kapılar yüzümüze kapanmıştır. Bu süreçte Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef, Valimiz Mehmet Ali Özkan ve İl Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak ne kadar yardımcı olmaya çalıştılarsa da muvaffak olunamamıştır.

Şimdi tüm kamuoyuna soruyorum,

Daha ağır bir suç işlerken okulları kapatılmayan diğer 4 ilin Yozgat'tan ne farkı vardır?

Şahsımı tanıyan, kurumumu bilen tüm Yozgatlı kardeşlerim bilirler ki Yozgat sevdalısı bu kardeşleri tüm yatırımlarını Yozgat'a yapmıştır.

Yozgatımız' in bu sahipsizliği ne zaman son bulacak, bu memleket daha ne kadar göz ardı edilecek daha kaç değerini kaybedecektir?

Yaşananları tüm samimiyetimle anlattığım bu süreçte takdiri kamuoyuna ve Yozgatlı hemşehrilerime bırakıyor, saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.