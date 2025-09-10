Çalışanların biriken primleri kullanabilmesi için 10 yıl sistemde kalması şart olacak. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlendi.

Katılım zorunlu olacak, ancak sistemde kalmak kişinin tercihine bırakılabilecek. TES’in, 2026’nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

İşçi ve işverenden yapılan kesintilere Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki gibi yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenecek. Çalışanların biriken primleri kullanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalması şart olacak. TES uygulamasından emekli olmak isteyen vatandaşlara söz konusu tarihe kadar ödedikleri primler dikkate alınarak maaş bağlanacak.