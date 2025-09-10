Çamlık Kahvaltı Evi’nde düzenlenen programa İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ın yanı sıra Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Mustafa Salman, partililer, ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

Ülke gündeminden bahseden İstanbul Milletvekili Birol Aydın, “Ekonomide, adalette, eğitimde, sağlıkta, tarım ve hayvancılıkta; her alanda ve her kesimden insanımızın zihninde tek bir ortak soru var: ‘Türkiye nereye gidiyor?’” dedi. Açıklamasının devamında bu sorusunun cevabını veren Aydın, “İyiye doğru gitmediğimizde hemfikiriz, sadece kötüye gidişat konusunda kimimiz çok, kimimiz daha az karamsar. Şu an; ‘Nereye gidiyoruz?’ 15 yaşında çocuklar, yine 15-20 yaşındaki çocuklar tarafından 5-10 bin lira karşılığında sokak ortasında kurşunlanıyor. 20’li yaşlarında gençlerimiz Filistin’deki soykırımı ve İsrail’le ticareti protesto ettikleri için gözaltına alınıp, tutuklanıyorlar. KHK’lılar, muhalif gençler, farklı düşünen insanlar derken şimdi de ana muhalefet partisine yargı marifetiyle siyasi operasyon çekiliyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Nereye Gidiyor?”

Ülke ekonomisinin kötüye gittiğini ve gençlerin geleceğinin olmadığını, vatandaşların geçinemediğini ve hayatın pahalı olduğunu dile getiren Aydın, “Altın, döviz, faiz, borçlar; hepsi aldı başını gidiyor. Euro 50 liraya yaklaştı, dolar 40 lirayı aştı, çeyrek altın 8 bin lirayı geçti. Faiz yüzde 43, borç stoku 12 trilyon lirayı aştı, geçen yıl OVP’de yüzde 17.5 olarak öngördükleri enflasyon tahminini 2 gün önce yayınlanan resmi gazetede yüzde 28.5 olarak düzelttiler. Kâğıt üstündeki öngörülerinin nerdeyse 2 katı, çarşı-pazarda gerçekte ise bunun en az iki katı bir enflasyonla karşı karşıyayız. Fakat bunların hiçbiri iktidarın umurunda bile değil. Çünkü kazanan hep onlar ve onları her şart altında alkışlayan küçük bir azınlık” dedi.

“En Az İki Katı Bir Enflasyonla Karşı Karşıyayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Onlar ve biz” kalıbını çok kullandığına dikkat çeken Aydın, “Onlar hep kazançlı, onlar hep haklı, onlar hep memnun, onlar için her şey yolunda, onların taktıkları gözlükten bakınca Türkiye tozpembe! Tayyip Bey ‘onlar ve biz’ kalıplarını çok kullanır. Evet, ‘biz ve onlar’ ayrımı her geçen gün daha da netleşmiştir! Onlar, emekliyi 15 bine, asgari ücretliyi 22 bin liraya, memuru-işçiyi ortalama 60 bin liraya mahkûm edenlerdir. Onlar, bir öğrencinin sadece kırtasiye masrafının 12 bin lira olduğunu görmeyenler, 2-3 çocuklu ailelerin bunun altından nasıl kalkacağını düşünmeyenlerdir! Biz ahlak ve adaleti esas alanlar için; yoksulluğu ve yoksunluğa mahkûm edilen milyonlar bizdendir, iktidar için onlardır. Rüşvete, yolsuzluğa göz yummayanlar bizdendir, iktidar için onlardır. Ülkemiz ve insanımız kazanmadıkça, biz kazanmış olmayız diyenler bizdendir, her şart altında biz kazanalım da gerisi ne olursa olsun diyenler onlardır. Filistin için yüreği yananlar bizdendir, İsrail’le ticaret yapanlar onlardır” şeklinde konuştu.

“İktidar, Filistin İçin Tek Bir Somut Adım Atmadı”

Dünya gündeminden de bahseden Aydın, Gazze’de ve İsrail’de yaşanan savaşlara karşı iktidarın sessiz kaldığını söyledi. Aydın, “Birtakım vakıflar, tarikatlar, dernek ve STK’larla yürüyüş yapanlar, Gazze’ye giden gemilerin neden Türkiye’den değil de Tunus ve İspanya’dan gittiğine cevap versinler! İsrail, 2 yıldır gözümüzün içine baka baka Filistin’de soykırım yapıyor. Sessiz kalındıkça İran’da, Katar’da nokta atışı suikastlar düzenliyor. Tunus karasularında yardım götüren tekneye dronlarla saldırıyor; iktidardan çıt çıkmıyor. Dikkat edin Sumud filosuna dair tek bir cümle kurmadılar!” dedi.

“Her Şey Yapmacık”

Türkiye gündeminde yaşanan sıkıntıların geçmesi gerektiğini ve iyileşmeye yönelik adımların atılmasının vatandaşlara yaşam borcu olduğunu belirterek yaşanan olayların yapmacık olduğunu söyleyen Aydın, “Onların ağlaması da gülmesi de yapmacık, üzüntüsü de sevinci de yapmacık! Onlar, diploması, problem teşhisleri, çözüm önerileri yapmacık olanlardır. Komisyonları, sendikaları, dernek ve vakıfları, zam görüşmeleri, eylemleri, protestoları, sloganları… A’dan Z’ye yapmacık! 23 yıldır iktidarda olmalarını, kendilerine verilen ödevleri harfiyen yapmalarına borçlular. Bunun böyle olduğunu Mayıs 2023 seçimlerinin öncesinde, sonrasında ve Aksa Tufanı başta olmak üzere bu son 2 yıllık süreçte yaşananlar, söylenenler, yapılanlar üzerinden çok net okuyabiliyoruz. Küreselcilerin torpiliyle 23 yıldır sınıf geçiyorlar! Artık onlara tasdikname verme zamanı gelmiştir! Artık zaman, yapmacıklığa son verme zamanıdır. Türkiye, daha fazla iktidarın yapmacıklığını ve yapmacık iktidarı taşıyamaz” açıklamalarında bulundu.

“Çözüm Üretmek İçin ‘Sil Baştan’ Yazılması Gerekiyor”

Türkiye’de artık bireylerin değişmesi gerektiğini ve yaşanan sorunlara çözüm üretmek için ‘sil baştan’ yazılması gerektiğini söyleyen Aydın, Türkiye’de bir iktidar değişikliği hem ülkemize nefes aldırır, hem de bölgemizde denklemlerin sil baştan yazılmasına vesile olur. Lavabodaki tıkanıklığı gidermek için birçok doğal ve kimyasal ürünler kullanmak işe yaramaz, olsa olsa geçici çözüm olur. Kalıcı ve kesin çözüm gideri değiştirmektir. Her tarafı saran bu kokudan kurtulmanın başka yolu yoktur” dedi.

“İktidar Değişikliği Nefes Aldırır”

Birol Aydın, iktidarın 2002 yılından bu yana Yozgat özelinde aldığı seçim verilerini açıkladı. Aydın, “Yozgat bu iktidara; 2002’de yüzde 51, 2004’te yüzde 60, 2007’de yüzde 62, 2010 referandumunda yüzde 77, 2011’de yüzde 67, 2014’te yüzde 56, Tayyip Bey’e yüzde 65, 2015’te yüzde 58 ve yüzde 65, 2017 referandumunda yüzde 75 destek verdi. Sonra sistem değişti, ittifaklar oluştu. Yozgatlılar 2018’de Cumhur İttifakına yüzde 78, Tayyip Bey’e yüzde 75, 2023’te Cumhur İttifakına ve Tayyip Bey’e yüzde 73 destek verdi” ifadesini kullandı.

“Yozgat’a Cevap Vermediler”

“İktidarın Yozgat’a söyleyecek sözü, Yozgatlılara bakacak yüzü kalmadı” diyen Aydın, ”Yozgat, iktidar ne istediyse verdi fakat iktidar Yozgat’tan aldığı desteğin binde birini bile Yozgat’a vermedi. Yozgat, iktidara bunun hesabını ilk seçimde soracaktır” şeklinde konuştu.