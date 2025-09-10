Yozgat’ta son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlenirken, uzmanlar kapalı alanlarda uzun süre kalmanın ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesinin hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığını vurguladı.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenme, bol sıvı tüketimi ve düzenli uyku uyumaya dikkat edilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca risk grubundaki vatandaşlar için grip aşısının önemli bir koruyucu etki sağladığı da ifade ediliyor.

Okulların açılmasıyla birlikte oluşan risklere karşı İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise velilere çocukların hijyenine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Hastalık belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması ve tedbir alınması gerektiği vurgulandı.