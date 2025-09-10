Aralarında kız çocuklarının da olduğu iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı öğrenilen F.N.K. (14), F.Ç.N. (15), S.K. (18) ile A.N.İ. (26), E.H. (15) ve C.Ö. (15) isimli çocuklar ve genç kadınlar caddede buluştu.

İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada A.N.İ., yanında taşıdığı bıçakla S.K.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan S.K. kanlar içinde yere yığılırken, A.N.İ. ise kavga esnasında darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Çorum'da Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi.

Ağır yaralanan S.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası yaralı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.