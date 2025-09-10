Babasının memurluğu nedeniyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde büyüdü. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden 1995'te mezun olduktan sonra 2000 yılında Los Angeles'ta bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nin UCLA Film, TV ve Dijital Medya bölümünü tamamladı.

Belgesellere İmza Attı

ABD'de üç kısa film çeken, bunlardan Lighthouse (Deniz Feneri) ile UCLA'de "Knightly Hours" ödülünü alan yönetmen, Türkiye’de bulunduğu dönem içinde de belgeseller çekti. Bunlardan "Aliya" belgeseli ile 2002 Türk Yazarlar Birliği En İyi Belgesel ödülünü aldı. Ayrıca Yarıda Kalan Büyük Deney (2001), Yaşamak: Cahit Zarifoğlu (2003), Komünist: Roger Garaudy (2005) ve İmam Hatipliler Belgeseli (2006) gibi belgesellere imza attı.

Altın Koza Ödülünü Aldı

2008 yılında ilk uzun metrajlı filmi Uzak İhtimal ile büyük takdir kazandı. Ayrıca En İyi Yönetmen dalında Altın Koza ödülünün sahibi oldu. Rotterdam Film Festivali'nde de büyük ödülü paylaştı. İkinci filmi Yozgat Blues'da bir kez daha Ercan Kesal ile çalışma imkanı buldu. 2018'de çektiği Anons ile Venedik Film Festivali'nin Ufuklar (Orizzonti) bölümünde Jüri Özel Ödülü kazandı. Coşkun, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) üyeliği yaptı.