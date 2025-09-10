Çayıralan Belediyesi, ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacak. Belediye bünyesinde tekniker kadrosuna açıktan atama yoluyla personel alınacağı duyuruldu.

1 Kişilik Tekniker Kadrosu Açıldı

Çayıralan Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapacak 1 tekniker alımı gerçekleştirecek. Adayların ön lisans düzeyinde inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi programlarından mezun olması ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması gerekiyor.

Alım için başvuracak adayların 2024 KPSS (B) grubu P93 puan türünden en az 75 puan almış olmaları şartı aranıyor.

Genel ve Özel Şartlar

Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, erkek adayların askerlik görevini yapmış veya muaf durumda olmaları gerekiyor. Ayrıca görevini devamlı yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmayan adayların, aranan öğrenim şartlarını taşımaları ve sürücü belgesine sahip olmaları şart koşuluyor.

Başvurular Ekim Ayında

Başvurular 13-15 Ekim 2025 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecek. Adaylar ayrıca gerekli belgelerle birlikte elektronik ortamda [email protected] adresine başvuru gönderebilecek.

Eksik belge, süresi geçmiş ya da şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Sınav 14 Kasım’da Yapılacak

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından adaylar, KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak. Sınav, 14 Kasım 2025 saat 10.00’da Çayıralan Belediyesi Hizmet Binası’nda yapılacak.

Sözlü sınavda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili mevzuat ve mesleki konular yer alacak.

Sonuçlar Belediye Sitesinde Açıklanacak

Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekiyor. Adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Sonuçlar, belediyenin www.cayiralan.bel.tr internet adresinden ilan edilecek.