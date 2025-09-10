Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde MHP İlçe Başkanı G. Ö. hakkında, eski parti yöneticisi Y.S. tarafından şantaj ve tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Y.S., Özdemir’le 2023 yılında başladığını iddia ettiği gönül ilişkisini bitirmek istediğinde tehditlerle karşılaştığını öne sürdü.

“Otel Kayıtları ve Bağ Evi Görüntüleriyle Tehdit Etti”

Y.S., birlikte oldukları dönemde otel kayıtlarının tutulduğunu ve Özdemir’in bu görüntüleri ailesine ve internete sızdırmakla tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca, bağ evinde gizli kamera olduğunu söylediğini ve görüntüleri paylaşmakla tehdit ettiğini vurguladı.



İddialara göre, Özdemir ilçe başkanı olduktan bir ay sonra Y.S.’yi Kadın Kolları Başkanı olarak görevlendirdi. Ancak teşkilat içi bir tartışma sonrası görevinden istifa etmek isteyen Y.S., bu süreçte ilişkisini de sonlandırmak istediğini ve tehditlerin bu şekilde başladığı iddiasında bulundu.

“Eşimle birlikte savcılığa başvurdum”

Y.S., artan baskılar nedeniyle durumu eşine anlattığını ve boşanma kararı aldıklarını belirtti. Eşiyle birlikte Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını, görüntülerin kamuoyuna yansımaması için tehdit edildiğini söyledi.

MHP Çayırova İlçe Başkanı G. Ö. ’e ulaşılmaya çalışılsa da herhangi bir yanıt alınamadı. MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı’ya da konunun iletildiği ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı söylendi.