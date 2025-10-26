Yozgatlı araba tutkunları, Renault Captur model sıfır kilometre araba için firma 150 Bin TL finansman desteği veriyor. Ay sonu kampanyasıyla Renault Captur sahibi olmak daha kolay Türkiye’de ve Yozgat'ta otomobil piyasasında ay sonlarında bazı özel araba kampanyaları uygulanmaya başlanıyor. Otomobil firmaları araç satışlarındaki aylık hedeflere ulaşabilmek için müşteriler özel imkanlar sağlıyorlar. Bu kampanyalardan yararlanarak otomobil sahibi olmak oldukça avantajlı bir durum olabiliyor. Renault Captur için firma oldukça dikkat çeken bir araba kampanyası açıkladı.

Renault Captur Kampanyası

Renault Captur firmanın tercih edilen otomobil modelleri arasında yer alıyor. Bu aracı satın almak isteyenlerden talep edilen koşullar ve sağlanan imkânlar belli oldu. Ay sonuna özel bu kampanyadan yararlanan müşteriler yeni otomobilleri satın alırken bir miktar kazançlı çıkabiliyor.

Renault Captur sahibi olmak daha kolay

Renault Captur model araç için fiyat açıklaması yapıldı. Bu modelin tek bir donanım seçeneği ile Türkiye piyasasında satışının sürdüğü aktarıldı. Hibrit motora sahip olan bu araç bu özelliği ile dikkat çekiyor. Firmanın son güncellemesine göre Renault Captur için 1.900.000 TL satış fiyatı belirlendi.

150 Bin TL Destek

Renault Captur satın almaya karar veren müşterilere Renault Finans üzerinden 150 Bin TL tutarında finansman desteği sunuluyor. Tercih eden müşteriler bu finansman desteğini alabiliyorlar. 150 Bin TL’lik desteğin 6 ay vade ve aylık yüzde 0,99 oranında faiz ile verildiği kaydedildi. Bu finansman desteğini kullanacak olan müşteriler 1.750.000 TL peşin ödeme yaptıktan sonra kalan 150 Bin TL’yi faiz maliyeti ile beraber 6 ay taksitli olarak geri ödüyorlar.