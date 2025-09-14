Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre deprem 14 Ağustos 2025 günü saat 14:25’de meydana geldi. Deprem, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yerin 7.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremle ilgili detaylara AFAD’ın resmî internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Uzmanlar, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Tüm vatandaşların deprem çantalarının hazır tutulması ve güvenli alanlarda bulunulması gerektiği önemle hatırlatılıyor.
Muhabir: Hasan Toygar Avcı